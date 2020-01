Porto do Rio recebe quase 60 mil turistas nos próximos dez dias

Rio - Após uma intensa movimentação no mês de dezembro, o Porto do Rio continua repleto de navios em janeiro e do dia 5 ao dia 21 aproximadamente 60 mil turistas passarão pelo local. Por vários dias terão diversos navios simultâneos. Domingo serão dois navios (MSC Fantasia e Sovereign), dia 9 (Sovereign e Amadea), dia 13 (MSC Fantasia e Sovereign), dia 18 (MSC Fantasia e Musica) e no dia 21 serão três (Sovereign, MSC Magnifica e Silver Whisper).



O Pier Mauá vem recebendo o maior número de transatlânticos internacionais dos últimos 20 anos. De outubro de 2019 até abril de 2020 serão no total 112 atracações, 37 navios, sendo 27 internacionais e 10 nacionais. Oito deles estão vindo ao Rio de Janeiro pela primeira vez. Na última temporada (2018/2019) o Pier Mauá recebeu 100 atracações, com a média de 380 mil turistas, entre passageiros e tripulantes. Para essa temporada houve um aumento de 12 atracações, o número de navios aumentou em 10 e a previsão de turistas no embarque, desembarque e trânsito passou de 380 mil para 425 mil, o que representa um aumento de 12% em relação à temporada anterior. O número de navios internacionais também aumentou passando de 19 para 27.