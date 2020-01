Rio - Agentes da 65ªDP (Magé) realizaram, nesta quinta-feira, em Magé, na Baixada Fluminense, o cumprimento de mandado de prisão de Jonathan Silva do Carmo, conhecido como caveirinha, pelo crime de tentativa de homicídio.



De acordo com os policiais, Jonathan é um dos líderes do tráfico de drogas da comunidade da Formiga, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital.