Rio retorna ao estágio de normalidade e tem previsão de chuva fraca

Rio - O Rio voltou ao estágio de normalidade às 20h desta sexta-feira. O munício estava em estágio de mobilização desde as 9h50. De acordo com o Alerta Rio, houve redução nos acumulados de chuva e a previsão para as próximas horas é de chuva fraca a moderada para a noite de hoje e madrugada deste sábado.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.

Durante a manhã desta sexta, pancadas de chuva moderada a forte começaram pela Zona Oeste e se deslocaram para outras regiões do Rio , provocando alagamentos em diversos bairros. Houve registro de chuva forte em Campo Grande e moderada em Sepetiba, Jacarepaguá, Bangu e Santa Cruz. Também choveu muito forte no Alto da Boa Vista e em São Cristóvão, e forte em Irajá e Tijuca, na Zona Norte.

Bolsões d'água se formaram na Estrada Velha da Tijuca, na altura da Avenida Edson Passos, no Alto da Boa Vista. Em Campo Grande, houve alagamentos na Avenida Cesário de Melo, nas alturas do cemitério e da Rua Professor Castilho, e na Rua Campo Grande, altura do condomínio Capemi.