Quatro suspeitos ficam feridos após confronto com a PM em Belford Roxo

Rio - Quatro criminosos, que não tiveram a identidade revelada, ficaram feridos após confronto com a Polícia Militar na manhã deste sábado na comunidade São Leopoldo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com agentes, militares do 39ºBPM (Belford Roxo) faziam patrulhamento no local para impedir práticas criminosas, quando foram recebidos a tiros. Houve confronto e, na ação, quatro criminosos foram atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Nenhum policial ficou ferido.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do quarteto. Com eles, foram encontrados rádio comunicadores, duas pistolas calibre 9mm, três granadas, uma réplica de arma e drogas que não foram contabilizadas. A ocorrência e o material apreendido foram encaminhados a delegacia da região.

A PM divulgou a apreensão em seu perfil no Twitter: