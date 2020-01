Polícia apreende mais de 10 mil caixas de leite e prende suspeito de roubo de carga na Baixada

Rio - Agentes da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam um suspeito e apreenderam 10 mil caixas de leite, na noite desta sexta-feira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, a mercadoria, avaliada em mais de R$ 50 mil, estava em um galpão utilizado para armazenamento de produtos roubados.



Na ação da distrital, Paulo Henrique da Costa Duarte foi preso em flagrante por receptação qualificada. Aos investigadores, ele confessou que a carga era produto de roubo e, inclusive, abastecia um caminhão para revender parte da carga.



A Polícia Civil vem fazendo seguidas operações visando combater os delitos contra o patrimônio e os crimes de receptação, que fomentam os roubos de carga. As investigações continuam e a Polícia Civil conta com o apoio da população, lembrando que qualquer informação é válida, e a 54ª Delegacia de Polícia disponibiliza o número do Whats App da Delegacia - (21) 967813324.