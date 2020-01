Vítima de sequestro é libertada no Recreio e dois suspeitos são presos

Rio - Um homem, vítima de um sequestro, foi libertado neste sábado, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, durante uma ação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil. Na ação, dois suspeitos foram presos após colidirem com o veículo durante uma perseguição policial.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31°BPM (Recreio) foram acionadas após um homem ter sido abordado por criminosos no Recreio dos Bandeirantes e ser levado junto com seu carro. Os policiais começaram as buscas no bairro e também foi iniciado um trabalho conjunto com a delegacia.

O 31°BPM e a 42ª DP (Recreio), em contato com a família da vítima, fizeram o monitoramento do trajeto tomado pelo veículo da vítima e dos locais onde ocorreram saques financeiros. Os dados obtidos auxiliaram na coordenação do cerco com outras unidades. Os batalhões que fazem limite de área com o 31°BPM, 27°BPM (Santa Cruz) e 40°BPM (Campo Grande), também foram acionados.



Equipes do 27ºBPM notaram um carro com as características indicadas em Santa Cruz e tentaram a abordagem. Os criminosos desrespeitaram a ordem de parada e foram alcançados após colidirem com o veículo na Estrada da Pedra, em Santa Cruz. A vítima foi encontrada e encaminhada para o Hospital Municipal Rocha Faria devido a escoriações que apresentava.

Os dois criminosos foram presos e uma arma foi apreendida. A ocorrência encaminhada para a 42ª DP.