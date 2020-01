Rio - A segunda vítima fatal da colisão entre uma moto e um ônibus, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, morreu no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, na manhã de hoje. O homem foi identificado como Oswaldo S. da Silva, de 35 anos. O acidente aconteceu na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, Zona Norte do Rio. O piloto da motocicleta morreu no local.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que Sandra M. Ribeiro, de 25 anos, que também estava na moto, segue internada na unidade. De acordo com a Polícia Militar, havia três pessoas no veículo.

A PM informou ainda que uma equipe do 6ºBPM (Tijuca) realizava patrulhamento na Rua São Francisco Xavier quando três pessoas em uma moto passaram pela via. A corporação disse que eles fugiram ao avistarem os policiais e durante a fuga, a moto colidiu com um ônibus.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros (CBMERJ). A perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital.