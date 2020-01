Férias Científicas: Vital Brazil abre inscrições nesta semana

Rio - Está procurando uma atividade bacana e gratuita para a criançada nestas férias? Essa dica é para você! A partir do dia 9 de janeiro estarão abertas as inscrições para a 19ª Temporada das Férias Científicas do Instituto Vital Brazil. O objetivo é promover a divulgação científica para o público infantil de forma descontraída e enriquecer as atividades educacionais da criança. Além dos pequeninos conhecerem diversos espaços do Instituto, como o serpentário, aracnário e o biotério.



“Entre os temas abordados, vamos procurar ensinar sobre serpentes, aranhas e escorpiões, além de passar por conversas sobre a cadeia alimentar, produção de soros, plantas medicinais e aromáticas. Há atividades também para incentivar a leitura”, adianta a organizadora desta edição do evento, a farmacêutica Ilana Nunes.



As Férias Científicas serão realizadas em duas turmas: a primeira, do dia 20 e 24 de janeiro, e a segunda, de 27 a 31 de janeiro, das 13h30min às 16h30min. São 20 vagas para cada turma, para crianças de 8 a 10 anos. As crianças que já participaram de temporadas anteriores das Férias Científicas não poderão se inscrever nesta edição. Para inscrição, o responsável deverá se dirigir ao Centro de Estudos do Instituto Vital Brazil, a partir do dia 9 de janeiro, das 9h às 11h ou das 14h às 16h, com o documento de identidade e CPF, além de cópia da certidão de nascimento da criança.



Sobre o Instituto

Instituto Vital Brazil completou 100 anos em junho de 2019. É uma empresa de ciência e tecnologia do Governo do Estado do Rio de Janeiro ligado à Secretaria de Estado de Saúde. Também é um dos 21 laboratórios oficiais brasileiros e um dos quatro fornecedores de soros contra o veneno de animais peçonhentos para o Ministério da Saúde. Fica na Rua Maestro José Botelho 64, Vital Brazil, em Niterói.