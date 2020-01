Petrópolis permanece em estágio de vigilância após temporal

Assistência desloca equipe para a Posse para atendimento às famílias - Divulgação / Prefeitura de Petrópolis

Rio -permanece em estágio de vigilância após a chuva que atingiu o município da Região Serrana nos últimos dias . Oinformou a previsão para esta terça-feira é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.A prefeitura informou que mobilizou nesta segunda equipes para fazer a limpeza e o atendimento de famílias nos distritos de, dee de. Segundo o Município, as equipes de emergência atenderam a 179 casos desde o temporal da semana passada.registrou mais 39 ocorrências entre a noite de domingo e a manhã de ontem, todas sem vítimas. Foram 13 casos de alagamento de imóveis em Pedro do Rio e dois deslizamentos de terra em Posse. No distrito de, na, houve a queda de uma ponte. Nenhuma residência foi interditada."Desde a quinta-feira passada, todas as secretarias estão atuando nas ações de resposta em função da chuva e esse serviço teve sequência nesta segunda, com atuação principalmente nos distritos. Vamos continuar trabalhando e atendendo as pessoas que foram atingidas", disse prefeito Bernardo Rossi.Na Posse, cerca de 40 funcionários atuaram para a limpeza de bueiros, desobstrução e limpeza de ruas em comunidades comoe no centro do distrito, na. Na comunidade, além da limpeza, também foi feita a manutenção da via, que vai receber nova camada de asfalto.