Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta terça-feira, operações em três comunidades da Zona Norte do Rio. Até o momento, não há informações sobre tiroteios, feridos, prisões ou apreensões.

Policiais do 3º BPM (Méier) estão no Morro do Engenho da Rainha, no bairro de mesmo nome. Já policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) faz operação nos morros dos Macacos, em Vila Isabel, e São João, no Engenho Novo.