Escola é vandalizada e roubada em Realengo

Rio - A Escola Municipal Coronel Corcino do Amarante, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, foi alvo de vândalos e roubada, neste fim de semana. Pelo menos dois cômodos da escola foram revirados pelos invasores, que arrombaram armários e espalharam documentos e pastas no chão.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), os criminosos roubaram uma cafeteira e um ventilador. A pasta disse que o caso foi registrado na polícia e uma perícia foi realizada no local.

Os equipamentos serão repostos pela SME, após o episódio, estão sendo cotados orçamentos para a instalação de sistema de alarme na unidade escolar.