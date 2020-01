PRF recupera carro após ser roubado na Dutra

Rio - Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro, logo após ser roubado em Barra Mansa, na noite de segunda-feira. A ação aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, no sul Fluminense.



Os agentes iniciaram as buscas após a vítima do assalto comparecer ao posto da PRF em Floriano. A equipe foi informada que o veículo havia sido roubado, na via Dutra, na altura de Barra Mansa. Durante a ação, os policiais deram ordem de parada a um carro com as mesmas características do que fora roubado. O motorista não obedeceu e fugiu. Houve perseguição.



O automóvel foi encontrado em uma viela, na descida da Serra das Araras, na altura do km 226. Não havia mais ninguém no carro. A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa).