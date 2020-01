Confronto entre criminosos e PMs termina com dois presos em comunidade de Bangu

Rio - Um confronto entre criminosos e policiais militares terminou com dois presos, na manhã desta terça-feira, em uma comunidade de Bangu, na Zona Oeste da cidade. Uma pistola, grande quantidade de drogas e dois rádios transmissores foram apreendidos.

Segundo a PM, policiais do 14ºBPM (Bangu) realizavam uma operação Comunidade da Rua 1 quando foram recebidos a tiros por traficantes. A ação terminou com os dois presos e, de acordo com a corporação, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).