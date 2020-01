Rio - Para quem estava reclamando da ausência do verão, parece que ele finalmente chegou. A cidade do Rio teve o dia mais quente do verão, nesta terça-feira, registrando uma máxima de 37,4°C na estação de Irajá, às 14h30, com sensação térmica de 45,4°C. A temperatura mais alta havia sido registrada no primeiro dia do ano, com 36,8ºC. Até o fim da tarde, o tempo variou de nublado a claro, mas sem registros de chuva.

De acordo com o site do Alerta Rio, no Centro e na Zona Norte, a máxima foi de 33ºC, enquanto na Zona Oeste os termômetros marcaram 32ºC, e na Zona Sul da cidade, 30ºC. A sensação térmica ficou acima de 40ºC em todas as regiões.

Previsão do tempo estendida até sábado

Segundo o Alerta Rio, entre esta quarta-feira e sábado, a formação de um sistema de baixa pressão no oceano junto com áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera manterão o tempo instável e com céu nublado.



A previsão é de pancadas moderadas de chuva, ocasionalmente fortes, com raios e ventos moderados a fortes a qualquer momento na quarta-feira. Na quinta, na sexta e no sábado, a previsão também é de pancadas moderadas de chuva, ocasionalmente fortes, durante a tarde e/ou noite. A chuva prevista para esses dias, quando correr, deve ter raios e rajadas moderadas de vento.



O Alerta Rio destaca que os modelos meteorológicos numéricos de previsão do tempo não indicam, até agora, grandes acumulados de chuva para este período. Porém, a chuva poderá ser forte em alguns lugares e de curta duração