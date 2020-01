Defesa Civil lança nova versão de 'Vida em jogo'

Rio - Com o tabuleiro à mesa, a missão está dada: o objetivo é reduzir o risco de acidentes e desastres. A nova versão do 'Vida em jogo', brinquedo de tabuleiro, foi lançado hoje, 7/1, pela Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, no Planetário. O jogo, que está dentro das ações do Plano Verão da Prefeitura, será integrado às atividades da Caravana Carioca de Férias.



De acordo com o gerente de Planejamento e Pesquisa da Defesa Civil, Alexsander de Araujo, de forma lúdica, o jogo orienta crianças e adolescentes sobre situações cotidianas envolvendo comportamentos seguros e inseguros, como a falta de cuidado com o meio ambiente, as chuvas fortes e as ações contra o mosquito da dengue, o Aedes aegypti.



"O jogo também é uma grande ferramenta facilitadora do processo ensino-aprendizagem. Os jovens aprendem brincando", explicou Araújo.



O 'Vida em jogo', uma parceria da Defesa Civil e MultiRio (Empresa Municipal de Multimeios), ganhou novo design e cartas com textos informativos. A primeira versão foi criada em 2018. O modelo, chamado de 2.0, também estará disponível à população para download (nos sites dos dois órgãos). Com isso, o objetivo é de ampliar o seu alcance a educadores, associações de moradores e voluntários.



"Nesse jogo, vencer é o que menos importa. Além de aprender a ganhar e perder, o participante é conscientizado sobre acerca de diversas situações para construção de um ambiente mais seguro", avaliou Araújo.