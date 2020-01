Cinco criminosos são presos e dois veículos recuperados em Vila Valqueire

Atenção!

Policiais do #BPVE acabam de prender cinco criminosos e recuperar dois veículos roubados na Vila Valqueire, #ZonaOeste do Rio. Com o grupo, foram apreendidos uma pistola e uma réplica de arma. Ocorrência encaminhada à #30DP.#PMERJ #ServireProteger #SempreAtuante pic.twitter.com/u5XVJzb4qS