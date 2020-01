Homem é preso suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quarta-feira na Baixada Fluminense, suspeito de tentativa de homicídio em dezembro do ano passado. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso teria ateado fogo na casa onde sua ex-companheira, sua filha menor de idade e um amigo dormiam, em Austin, em Nova Iguaçu. A motivação do crime teria sido o término do casamento.

Agentes disseram ainda que as vítimas viram o fogo e conseguiram fugir quebrando o telhado da residência. Ninguém ficou ferido.

O suspeito foi preso e encaminhado a 58ª DP (Posse), onde responderá pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado.