Motorista de aplicativo é feito refém por criminoso em São Gonçalo

Rio - Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) resgataram um motorista de aplicativo que era feito refém dentro de seu carro por um criminoso em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite desta quarta-feira.



A vítima foi feita refém dentro do seu próprio carro, no bairro Trindade. Os policiais foram chamados e realizaram buscas na região e encontraram o motorista e o criminoso dentro do carro, um modelo Gol. Dois simulacros de pistola foram encontrados pela PM. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).