Seap apreende drogas em chinelos de presos e nas partes íntimas de visitantes

Rio - Servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) apreenderam, nesta quarta-feira, oito sacolés de erva seca, supostamente maconha, que estavam escondidos em chinelos de três homens que haviam acabado de ser presos e foram encaminhados pela Polícia Civil ao Presídio Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

No mesmo dia, duas visitantes foram flagradas, na Cadeia Pública Cotrin Neto, em Japeri, na Baixada Fluminense, tentando entrar com 119 gramas de erva seca picada, supostamente maconha, e 207 gramas de massa resinosa escura, supostamente haxixe, escondida nas partes íntimas.



O registro de ocorrência dos materiais encontrados no Presídio Frederico Marques foi feito na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Já as mulheres e as drogas apreendidas com elas foram levadas para a 63ª DP (Japeri).



De acordo com a Seap, a Operação "Bloqueio" já prendeu cerca de 115 visitantes tentando entrar com drogas e celulares em cadeias. Nessa ação, já foram presas pessoas tentando arremessar drogas e celulares para dentro das unidades; mulher forjando gravidez para não passar no scanner; entre outros casos.