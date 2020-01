Bretas aceita denúncia contra ex-presidente do Paraguai e Cartes vira réu na Lava Jato

Rio - A Justiça Federal do Rio aceitou, nesta quarta-feira, a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes por organização criminosa. A decisão é do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal.

Cartes foi denunciado , no dia 19 dezembro do ano passado, pelo MPF na Operação Patrón, desdobramento da Lava Jato no Rio. Com isso, o ex-presidente paraguaio se torna réu no Brasil.

De acordo com o MPF, Cartes teria ajudado na fuga de Dario Messer, "o doleiro dos doleiros". O órgão identificou a associação do ex-presidente à organização, ao menos entre maio de 2018 e julho de 2019, período em que o doleiro ficou foragido. Ele teria intercedido por Messer, apesar das ordens de prisão no Brasil e no Paraguai.

Ainda segundo o MPF, a participação de Cartes na organização foi demonstrada por seu financiamento de US$ 500 mil ao doleiro foragido, como o órgão cita no pedido de prisão à Justiça brasileira. Esse valor foi ocultado pelo empresário Antonio Joaquim da Mota até sua entrega a Myra Athaide, companheira de Messer.

Acusados de formar uma organização especializada em lavagem de dinheiro

Na Operação Patrón, o MPF pediu a condenação de 11 brasileiros, sete paraguaios e um uruguaio, além de Messer, naturalizado paraguaio.Eles foram acusados de formar uma organização especializada em lavagem de dinheiro e outros crimes que operava pelo menos desde os anos 2000.

De acordo com o MPF, a organização comandada por Messer vinha praticando câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro a partir dos países de origem de seus integrantes. O braço transnacional da organização foi rastreado a partir das apurações de esquemas de um de seus clientes: o ex-governador Sergio Cabral, chefe de uma organização especializada em corrupção e que usou serviços da rede de Messer no Uruguai para ocultar cifras milionárias oriundas de crimes no Palácio Guanabara e na Assembleia Legislativa (Alerj).

Deflagrada em 19 de novembro, a Operação Patrón aprofundou as investigações da Lava Jato/RJ nas operações ilícitas do grupo de Messer em países do Mercosul.



Na denúncia de 211 páginas, o MPF apontou 17 fatos criminosos cometidos pela organização desde 2011 e alguns crimes não cessaram mesmo após a prisão de Messer, em julho (ele ficou 14 meses foragido da Justiça). Para os 11 procuradores da Lava Jato/RJ, o ramo da organização de Messer no Paraguai era tão poderoso que lhe permitiu continuar a ocultar grandes somas de dinheiro ilícito (cerca de US$1,5 milhão foi movimentado) e financiar sua fuga. As tarefas eram divididas entre os membros do grupo, que o MPF identificou com três núcleos especializados.