Disque Denúncia faz balanço e mostra que 116 famílias encontraram desaparecidos em 2019

Rio - Um balanço feito pelo Disque Denúncia mostrou que o programa ajudou 116 famílias a reencontrar seus entes desaparecidos em 2019. Ao longo do último ano, o programa cadastrou 208 casos e recebeu 314 denúncias sobre. Além do Rio, foram atendidas demandas de São Paulo, Alagoas, Pará, Pernambuco, Goiás e Acre. Dentre os casos solucionados, um teve grande repercussão: Anderson Paula Machado, de 37 anos, morador de Nova Iguaçu, estava desaparecido há cinco anos e, com ajuda de uma denúncia, foi encontrado em situação de rua em Angra dos Reis.

Três dias após o recebimento das informações, foi possível localizar a mãe do Anderson que, ao saber da atual situação do filho, foi até Angra dos Reis e conseguiu encontrá-lo internado no hospital Geral da Japuíba (HGJ). A felicidade deste importante reencontro, após 5 anos de angústia e espera, foi ainda maior e completa por ter acontecido, exatamente, no dia do aniversário do Anderson.

O Programa Desaparecidos é parte das ações desenvolvidas pelo Disque Denúncia do Rio de Janeiro na área de Direitos Humanos. Ele foi criado em parceria com o Ministério Público do Rio, através dos programas PLID (Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, e (SINALID) Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, para ajudar familiares e amigos em busca de uma pessoa desaparecida.

"Nos últimos anos as mídias e redes sociais comprovaram sua utilidade, enquanto mecanismos de comunicação rápida e articulada, para a busca de pessoas desaparecidas. Talvez o Disque Denúncia seja hoje a melhor ferramenta no estado do Rio de Janeiro para conectar a rapidez e eficiência das mídias sociais à segurança dos órgãos públicos. Em caso de desaparecimento ou de localização de pessoas desaparecidas, contribua com a localização. Entre em contato com Disque Desaparecidos. Qualquer informação ajuda", diz André Luiz de Souza Cruz, Gestor Técnico do PLID/MPRJ.

O programa dos Desaparecidos também mantém parceria com a Delegacia de Descoberta de Paradeiro (DDPA), Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), e Delegacia de Homicídios Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG).