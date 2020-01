Motorista é baleado durante tentativa de assalto e tomba com caminhão

Rio - Um motorista de caminhão de carga foi baleado de raspão na cabeça durante uma tentativa de assalto, no início da madrugada desta sexta-feira, na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101 Norte), na altura de São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. Alison C. Maciel, de 40 anos, chegou a tombar com o veículo que dirigia após ser atingido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime aconteceu pouco depois da 0h, no sentido Itaboraí da via. O motorista foi socorrido por agentes do quartel de São Gonçalo do Corpo de Bombeiros no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Por causa do tombamento do caminhão, a faixa da direita da via foi fechada, por volta das 6h44 para que a carga seja retirada e o veículo seja desvirado.



O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).