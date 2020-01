Vídeo: carro é metralhado e três pessoas morrem durante operação no Chapadão

Rio - Pelo menos três pessoas morreram e uma ficou baleada durante a Operação Dois Irmãos, que as polícias Civil e Militar fazem, desde as primeira horas da manhã desta sexta-feira, no Complexo do Chapadão. A ação é para prender criminosos do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio que praticam tráfico de drogas e roubo de cargas e de veículos na região.

Os mortos e baleados estavam em um Honda Hrv vinho. De acordo com as primeiras informações, eles estariam deixando o Chapadão quando foram abordados por policiais militares, na Estrada do Camboatá, na esquina com a Rua Fernando Lobo, em Ricardo de Albuquerque.

Um vídeo que circula na Internet mostra o momento em que o veículo em que eles estavam é alvejado por vários tiros; assista!

Carro é metralhado e três pessoas morrem durante operação no Chapadão



SAIBA + em https://t.co/oTsWp5Tuwr pic.twitter.com/TneQVLEtju — Jornal O Dia (@jornalodia) January 10, 2020

Um outro vídeo mostra PMs ao redor do carro depois dos tiros; confira!

Vídeo mostra carro metralhado em Ricardo de Albuquerque



SAIBA + em https://t.co/vfblsUT1jt pic.twitter.com/ECnJ9SM4nw — Jornal O Dia (@jornalodia) January 10, 2020

Além do episódio na Estrada do Camboatá, a operação teve, até o momento, um preso, três pistolas Glock e duas granadas apreendidas.

A ação é comandada pelo 41º BPM (Irajá) e pela 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e envolve cerca de 150 agentes.