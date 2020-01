Carro pega fogo na Barra da Tijuca

Rio - Um carro que pegou na Avenida Ayrton Senna, na altura do Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira. Por conta do incêndio, um trecho da via chegou a ficar interditado na pista lateral, no sentido Linha Amarela.

Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Não há informações sobre feridos. Por conta da interdição, um desvio foi montado para a pista central da via, causando retenções no trecho. A pista foi totalmente liberada às 9h30.