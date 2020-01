Cedae e Samaritano desmentem informação sobre recomendação de consumo de água

Rio - A Cedae e o Hospital Samaritano desmentiram a mensagem que está circulando na Internet sobre uma suposta recomendação das empresas para que a população do Rio não consuma água da torneira ou de filtro. A mensagem, que começou a ser compartilhada nesta quinta-feira, diz que a companhia teria emitido um alerta "urgente" enviado em um grupo de médicos da rede para que a população só utilize água "fervida e mineral de marca boa".

Procurada pelo, a Cedae desmentiu a informação, dizendo que "não emitiu nenhum alerta neste sentido". A companhia reforça que os comunicados feitos a respeito estão no site da empresa. A mais recente delas, a propósito, fala da aplicação de carvão ativado pulverizado que será feita no início do tratamento da água do estado