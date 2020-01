Rio - Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) encontraram um desmanche de carros, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta quinta-feira. No local, os agentes avistaram um suspeito que conseguiu fugir pulando sobre as casas vizinhas.

De acordo com a PM, o desmanche foi encontrado após denúncias enviadas à corporação. Os agentes acharam três veículos no local, um Sandero, de cor preta, roubado na quarta-feira, um Sportage prata, com registro de roubo em 27 de setembro de 2019 e uma Montana Vermelha, furtada no dia 1 de setembro de 2019.