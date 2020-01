Morre chefe do tráfico que sobreviveu à troca de tiros com a PM no Chapadão

Complexo do Chapadão. O suspeito é o chefe do tráfico da Favela da Linha, que fica no conjunto de favelas da Zona Norte do Rio. Com ele, subiu para quatro o número de mortos no tiroteio. Rio - Morreu o traficante que sobreviveu à troca de tiros com policiais militares, na manhã desta sexta-feira , em um dos acessos ao. O suspeito é o chefe do tráfico da, que fica no conjunto de favelas da Zona Norte do Rio. Com ele, subiu para quatro o número de mortos no tiroteio.

O criminoso foi levado baleado ao Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), em Marechal Hermes, na Zona Oeste, logo após o confronto, que aconteceu por volta das 7h na Estrada do Camboatá, na esquina com a Rua Fernando Lobo, em Guadalupe. A identificação dele ainda não foi divulgada.

Galeria de Fotos O carro em que os suspeitos estavam ficou com muitas marcas de tiro Estefan Radovicz / Agência O O carro em que os suspeitos estavam ficou com muitas marcas de tiro Estefan Radovicz / Agência O D Troca de tiros entre PMs e bandidos em Guadalupe acabou com cinco mortos Estefan Radovicz / Agência O Troca de tiros entre PMs e bandidos em Guadalupe acabou com cinco mortos Estefan Radovicz / Agência O D Troca de tiros entre PMs e bandidos em Guadalupe acabou com cinco mortos Estefan Radovicz / Agência O D Troca de tiros entre PMs e bandidos em Guadalupe acabou com cinco mortos Estefan Radovicz / Agência O Troca de tiros entre PMs e bandidos em Guadalupe acabou com cinco mortos. Estabelecimentos e até um ponto de ônibus foram atingidos pelos disparos Estefan Radovicz / Agência O Dia Troca de tiros entre PMs e bandidos em Guadalupe acabou com cinco mortos. Estabelecimentos e até um ponto de ônibus foram atingidos pelos disparos Estefan Radovicz / Agência O Os tiros atingiram um ponto de ônibus próximo Estefan Radovicz / Agência O DIA O carro em que os suspeitos estavam ficou com muitas marcas de tiro Estefan Radovicz / Agência O DIA O carro em que os suspeitos estavam ficou com muitas marcas de tiro Estefan Radovicz / Agência O DIA

De acordo com testemunhas, a troca de tiros aconteceu quando cinco criminosos que estavam dentro de um carro preto tentavam fugir de uma operação que as polícias Civil e Militar faziam no Chapadão. Eles deram de cara com duas viaturas da PM e atiraram contra os agentes. Houve troca de tiros e três suspeitos morreram na hora.



O líder do tráfico da Favela da Linha foi levado ao HECC e o quinto criminoso foi preso na hora.



De acordo com o comandante do 41º BPM (Irajá), o tenente-coronel Vinicius Carvalho, durante o confronto, os bandidos tentaram jogar uma granada nos policiais.

"O artefato não chegou a sair do carro, já que explodiu no porta-malas do veículo", contou o tenente-coronel, cujo batalhão comandou a operação ao lado da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

A OPERAÇÃO

O titular da 31ª DP, o delegado Fabio Luiz da Silva Souza, disse que as investigações da operação de hoje se iniciaram há cerca de dois meses. A ação dos agentes começou na noite desta quinta com a prisão em flagrante de dois traficantes da região, na Avenida Brasil.

"Eles estavam vindo do Complexo do Salgueiro, onde foram buscar armamento", conta o delegado.



A operação foi para prender criminosos do Chapadão envolvidos com tráfico de drogas e roubo de cargas e de veículos na região. Oito pessoas foram presas, cinco delas em flagrante e as outras três por causa de mandados de prisão.

Além disso, foram apreendidas três pistolas Glock, duas granadas, carregadores e drogas.