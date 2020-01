Chefe do tráfico de Belford Roxo é preso em Alagoas

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, no estado de Alagoas, o chefe do tráfico de Belford Roxo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com agentes, o criminoso atuava nas favelas Parque Floresta, Caixa D água, Casinhas e Morro da Galinha. Ele não teve o nome divulgado.

Ainda segundo a polícia, além de comandar as favelas de Belford Roxo, o traficante também atuava em comunidades de Pernambuco e Alagoas. O mesmo vendia drogas e roubava as pessoas da região. Ele foi preso e encaminhado a 56ª DP (Comendador Soares), onde responderá pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

A ação policial contou com o apoio da Polícia Civil de Alagoas através do grupo operacional Asfixia, que atua no estado em combate a violência.