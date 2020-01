Justiça confirma Favorita amanhã em Copacabana

Um pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ) contra a suspensão da apresentação do Bloco da Favorita, amanhã, na Praia da Copacabana foi indeferido ontem pela Justiça. O show está programado para a abertura oficial do Carnaval.

Antes mesmo da decisão, a abertura oficial já havia sofrido algumas alterações. O evento, que seria de 14h às 19h, agora vai acontecer de 13h às 18h. Além disso, a Banda de Ipanema, que era uma das atrações da festa, não vai mais poder comparecer por questões de agenda.

A Guarda Municipal vai contar com 213 agentes. Do total, 32 deles serão responsáveis pelo trânsito e vão atuar desde as 7h de domingo na implantação da área de lazer da Avenida Atlântica, além da fiscalização do tráfego no bairro de Copacabana.