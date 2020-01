Três milicianos são presos com R$ 39 mil na Baixada Fluminense

Rio - Três milicianos foram presos, na tarde desta sexta-feira, durante uma operação para localizar e prender uma quadrilha que extorquia moradores e comerciantes do bairro Campo Lindo, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Segunda a Polícia Militar, equipes do 24º BPM (Queimados) foram até a região após receberem denúncias. Com base nas queixas, eles abordaram um veículo com dois dos presos. Um terceiro foi localizado dentro de uma loja. Na ação, foram apreendidos coturnos, capa de colete balístico, uma réplica de pistola, mais de 39 mil reais e farta quantidade de pirataria. Caso foi encaminhado para a 48ª DP (Seropédica).