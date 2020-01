Rio tem previsão de chuva moderada a forte e entra em estágio de mobilização

Rio - O município do Rio de Janeiro entrou, às 17h20 deste sábado, em estágio de mobilização, devido às condições meteorológicas na cidade.

De acordo com o Alerta Rio, do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a previsão para as próximas horas é de chuva moderada a forte, podendo vir com raios e ventos. Neste momento, núcleos de chuva já atingem a Zona Oeste.