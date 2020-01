PRF prende homem com 150 quilos de maconha dentro de carro em Magé

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem transportando cerca de 150 quilos de maconha, na Rodovia Magé-Manilha (BR-493), em Magé, na Região Metropolitana do Rio. O flagrante aconteceu durante uma abordagem na via.

De acordo com a corporação, o motorista, que estava sozinho, demonstrou nervosismo durante a fiscalização em uma blitz, montada na rodovia Magé-Manilha. Os agentes decidiram realizar uma revista mais detalhada e encontraram 143 tabletes da droga, envolvidos por um saco de plástico preto, escondidos no porta-malas.





O condutor, de 55 anos, disse aos policiais que trazia a droga da capital de São Paulo com destino a Campos dos Goytacazes, onde seria comercializada. O suspeito já possuía passagem criminal por tráfico de drogas ilícitas.



A ocorrência foi encaminhada para a 60ªDP (Campos Elíseos).