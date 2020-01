Após chuva forte, Rio retorna ao estágio de normalidade

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o município retornou ao estágio de normalidade às 18h desta segunda-feira. Segundo o Alerta Rio, houve redução dos acumulados de chuva nas últimas horas e não há previsão de intensificação da chuva para as próximas horas de hoje.



Na manhã desta segunda-feira, a chuva forte provocou alagamentos e bolsões d'água. Às 5h, a cidade entrou em estágio de atenção e às 10h entrou em estágio de mobilização às 10h.

De acordo com a a Defesa Civil municipal as sirenes da Rocinha e Morro do Cantagalo foram acionadas, mas não houve registro de ocorrências.

No Catete, na Zona Sul, sempre muito castigado, quem se arriscou nas ruas encontrou alagamentos por toda parte. Equipes da Comlurb abriram os bueiros ainda no fim da madrugada para ajudar no escoamento da água.

Em Copacabana, uma árvore caiu na Rua República do Peru, na altura da Rua Barata Ribeiro. A fachada do Apa Hotel foi atingida, tendo janelas danificadas.

Segundo o Alerta Rio, neste momento, nuvens baixas atuam sobre o município e provocam chuva fraca isolada. Para as próximas horas, o Alerta Rio informa que a previsão é de chuva fraca a moderada, isolada, até o fim do dia.



O estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.