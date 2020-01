Gerente do tráfico em Japeri é morto em confronto com PMs

Rio - O gerente do tráfico de drogas da comunidade Beira Rio, em Japeri, morreu, na manhã desta terça-feira, ao entrar em confronto com PMs do 24º BPM (Queimados). Ele, que não teve a identificação revelada, foi encontrado pelos agentes após levantamento do setor de inteligência da corporação no bairro Parque Mucaja.

De acordo com a Polícia Militar, o traficante chegou a ser socorrido na Policlínica Itália Franco, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pistola calibre 9 mm foi encontrada com ele. O armamento foi levado para a 63ª DP (Japeri), onde o caso foi registrado.

A comunidade Beira Rio fica no distrito de Engenheiro Pedreira, no município da Baixada Fluminense.