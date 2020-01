Acusado de feminicídio contra estudante da Uerj vai a júri popular

Rio - Bruno Ferreira Correia, acusado do feminicídio da estudante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Luiza Nascimento Braga, de 26 anos, vai a júri popular. A decisão é do juiz Daniel Werneck Cotta, da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). A data do julgamento ainda não foi definida.

Na decisão, o magistrado ressalta as provas colhidas durante as investigações, o laudo pericial com a causa da morte e os depoimentos da testemunhas para destacar que o crime foi cometido por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima, motivado por ciúmes da namorada, o que deve ser analisado pelo corpo de jurados. Na mesma sentença, o juiz manteve a prisão preventiva de Bruno. Foragido, ele foi preso mais de um mês após o crime

Relembre o caso

Luiz Braga parou de se comunicar com a família numa terça-feira, dia 18 de junho, e seu corpo foi encontrado pelos pais no sábado seguinte, dia 22 . O pai, Luiz Antonio Pereira Braga, recebeu uma mensagem da filha, que desconfiou não ser dela. Após não conseguirem mais contato, os pais então decidiram ir até a casa do suspeito. "Quando nós fomos no sábado, pedimos a chave, e encontramos o corpo dela todo roxo, desfalecido", disse na época, emocionado.

"O crime foi cometido com emprego de meio cruel, considerando os traços de violência física encontrados no corpo da vítima e a causa da morte apontada como hemorragia externa, decorrente de lesão dos grandes vasos do pescoço, provocados por ação pérfuro-cortante, o que provocou intenso sofrimento físico à vítima (sic)", diz o Ministério Público na denúncia à Justiça.

Luiza foi descrita por amigos em relatos nas redes sociais como uma jovem combativa e que lutava pelo direitos das mulheres. Entidades da Uerj chegaram a se pronunciar após a confirmação da morte da jovem.