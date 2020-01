Vídeo: Homem é flagrado com carrinho de supermercado dentro de BRT

Rio - O vídeo de um homem com um carrinho de supermercados, dentro de um articulado do BRT, circula nas redes sociais desde a noite desta segunda-feira. As imagens foram feitas por um passageiros da linha Santa Cruz x Alvorada.

Questionado, o consórcio BRT informou que grandes volumes são proibidos para garantir o bem-estar e a segurança de todos. Ainda segundo a empresa, os controladores de estação são treinados para orientar os passageiros sobre as regras no sistema e bom senso. Caso haja insistência, as forças de segurança são acionadas.

Já em horários de menor movimento há exceções para bicicleta dobrável, prancha de surfe com capa e animais de até 10kg em suas caixas, por exemplo. O carrinho de supermercado não se encaixa nesses parâmetros. Por conta disso, o BRT alegou que o passageiro pode ter usado a prática conhecida como “calote”. A fiscalização, prevista na lei nº 6.299, cabe à Guarda Municipal do Rio, com a aplicação de multa a quem não pagar a passagem.



O consórcio também destacou que as ações dos controladores de estação são de caráter de orientação aos passageiros para as operações do sistema. Ou seja, eles não têm poder de polícia. Coibir transgressões, delitos e crimes de qualquer natureza é atribuição e competência do poder público: "Para nós, é muito importante que o cumprimento à lei não dependa apenas de fiscalização da Guarda Municipal, mas do entendimento dos passageiros sobre coletividade e respeito ao próximo", completou em nota.