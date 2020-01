Morador de rua é incendiado na Ilha do Governador

Rio - Um homem, identificado como Fabrício Silva dos Santos, teve parte do corpo incendiado nesta segunda-feira, na Rua Capitão Barbosa, no bairro Cocotá, Ilha do Governador. De acordo com a Polícia Civil, ele foi socorrido ao Hospital Municipal Evandro Freire. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que o estado de saúde de Fabrício é considerado grave.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil disse que a vítima está em situação de rua e teria sido atacada por outro morador de rua. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) e foi instaurado um inquérito para apurar a tentativa de homicídio.

Até o momento, ninguém foi preso. Agentes buscam câmeras da região que possam identificar o autor do crime.