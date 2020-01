Polícia Militar prendeu 35 mil criminosos e apreendeu mais de 8 mil armas de fogo em 2019

Rio - A Polícia Militar do Rio divulgou um levantamento com o número de prisões de criminosos e apreensões em 2019. Segundo a corporação, somente a Polícia Militar prendeu 35.415 criminosos e apreendeu 8.400 armas de fogo, entre as quais 505 fuzis. Além disso, foram apreendidos 5.936 adolescentes envolvidos em atividade criminosa. Os números superam o desempenho nos últimos anos, como pode ser exemplificado nas apreensões de fuzis: 382 recolhidos em 2017 e 330 em 2018.

"Esses números fantásticos revelam o trabalho incansável da nossa tropa e explicam em grande parte a redução dos índices criminais, sejam de crimes contra a vida, sejam de crimes contra o patrimônio", afirma o Comandante Geral Rogério Figueredo de Lacerda.

Armas apreendidas em 2019 - Divulgação

Ainda de acordo com o balanço, 5.152 operações foram realizadas durante 2019. Embora o número de operações tenha sido superior aos dos anos anteriores, o percentual de vitimização de policiais militares sofreu uma redução de 38%.

"Isso demonstra a melhoria contínua de nossa capacidade operacional. A redução da vitimização em nossa tropa é uma prioridade absoluta do comando da Corporação. Avançamos muito. Mas ainda temos um grande desafio", observa Rogério Figueiredo.

Nos próximos dias, o Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgará os índices criminais referentes a dezembro de 2019, fechando o ciclo de 12 meses do ano passado. A expectativa é de que os mais impactantes indicadores continuem em queda expressiva. De janeiro a novembro de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve redução em todo o estado em crimes de homicídio (-20%), de latrocínio (-32%), de roubo de rua (-7%), de roubo de veículos (-24%) e de roubos de carga (18,5%).