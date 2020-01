Prefeitura encaminha para programa com 100 vagas do Programa Jovem Aprendiz.

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), vai encaminhar para 100 oportunidades para jovens aprendizes. Pessoas entre 18 e 22 anos podem concorrer às vagas oferecidas por empresas participantes do programa. A iniciativa visa a inseri-las no mercado de trabalho, incentivando os empregadores a investirem nessa mão de obra.



"Oferecer a oportunidade do emprego a um Jovem Aprendiz é mais do que mudar a realidade de um jovem, é mostrar a todos os funcionários a importância de exercer a responsabilidade social e que cada um é agente da transformação", ressalta Renato Moura, secretário da SMDEI.



Para concorrer a uma vaga é necessário ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio e ter disponibilidade de trabalhar aos sábados. Além disso, o jovem terá que fazer curso no Senac, duas vezes na semana, e prática na empresa, três vezes.



As inscrições podem ser feitas na Rua Afonso Cavalcanti 455, 9º andar - Prédio Anexo - Ala A, no dia 17/01, às 9h. O candidato deve levar CPF, identidade, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e carteira de trabalho.



Se contratado, a empresa oferecerá ao jovem vários benefícios, como salário compatível com o mercado, alimentação no local, vale transporte (Bilhete único), Assistência Médica e Odontológica, PPR – Programa de Participação nos lucros e oportunidade de efetivação.