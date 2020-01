Fiocruz desmente áudio falso que está circulando no Whatsapp 'alertando' sobre água do Rio

Rio - A Fiocruz divulgou uma nota, nesta terça-feira, desmentindo um áudio falso que está circulando em grupos de WhatsApp, em que uma mulher diz ser esposa de um biólogo da Fiocruz e tenta "alertar" a população carioca sobre a situação da água do Rio de Janeiro. Na gravação, a mulher também alega que a Fiocruz foi proibida de falar sobre a gravidade da situação e "que os noticiários estão comunicando apenas 30% do que está acontecendo".

A instituição desmentiu o áudio e informou que, até o momento, nenhuma análise de amostra de água foi realizada pela Fiocruz.

Leia a nota na íntegra

"Está circulando um áudio no WhatsApp que cita a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em relação à situação da qualidade da água no Rio de Janeiro, fazendo alertas à população. A Fiocruz informa que esse áudio não corresponde a um posicionamento da instituição. Até o presente momento, não foi realizada qualquer análise de amostra de água pela Fiocruz."

Faltam garrafas de água mineral nos supermercados

Na Tijuca, Zona Norte do Rio, a advogada Vera Barros peregrinou em busca de água nos supermercados do bairro. Mas a procura foi em vão. "Não tinha em mercado nenhum daqui da região da Rua Uruguai. Só tem água com gás. E, mesmo assim, passou de R$ 2,49 pra R$ 4", reclamou.

O aumento na procura é justificado por dados do Sindicato Nacional da Indústria de Água Mineral. O consumo de garrafas d'água cresceu 30% e o de galões teve um aumento de 50%.