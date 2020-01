Rio - A Polícia Militar faz, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira uma operação no Morro São João, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. A ação acontece menos de 24 horas depois da morte do cabo Leandro Jorge Cardoso Salomão, de 31 anos, durante uma tentativa de assalto na Rua 24 de Maio, que fica próximo da comunidade.

estação Silva Freire da SuperVia quando foi abordado por bandidos armados, por volta das 20h desta terça. O PM estava de moto, na altura daquando foi abordado por bandidos armados, por volta das 20h desta terça. Ele tentou fugir do local, mas foi alvo de tiros, que o atingiram pelas costas . O agente morreu na hora.

Galeria de Fotos O PM estava de moto quando foi abordado pelos bandidos Reprodução / Internet Cabo Leandro Jorge Cardoso Salomão morreu durante uma tentativa de assalto na Rua 24 de Maio, na noite desta terça-feira Arquivo Pessoal O cabo tinha 31 anos Arquivo Pessoal O PM estava de moto quando foi abordado pelos bandidos Reprodução / Internet

A operação de hoje é feita pelo Grupamento de Intervenção Tática (GIT) com apoio da UPP local. Até o momento, não há informações sobre prisões, apreensões ou possíveis feridos em confrontos.

"Colabore com a Polícia Militar, denuncie! Entre em contato com o Disque Denúncia ou 190", a PM pede, pelo Twitter.