Bope encontra fuzil dentro de geladeira no Morro da Serrinha

Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou uma operação no Morro da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. A criatividade dos criminosos chamou atenção dos policiais: um fuzil foi encontrado escondido dentro de uma geladeira. Não há informações de feridos na ação, que teve relatos de tiroteio.

Além da apreensão do fuzil escondido na geladeira, que estava ao lado de um poste de energia elétrica, foi apreendida uma pequena quantidade de drogas embaladas para a venda. Segundo o aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), houve tiroteio durante a madrugada na comunidade. O caso foi registrado na 29ªDP (Madureira).

Não é a primeira vez que a PM encontra armas de grosso calibre em lugares inesperados no Morro da Serrinha. No final de outubro de 2019, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) encontraram três fuzis escondidos dentro de um poste de energia elétrica em uma das ruas da comunidade.