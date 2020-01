Vigilante da Vale é baleado durante tentativa de assalto na Zona Sul do Rio

Rio - Um vigilante da Vale foi baleado, no início da noite desta terça-feira, durante uma tentativa de assalto na Zona Sul do Rio. João Silva, de 40 anos, foi atingido na perna quando foi abordado por bandidos na Rua Clarice Índio do Brasil, na altura da Rua Clarice Índio do Brasil, na divisa entre os bairros do Flamengo e do Botafogo. Ele não estava em serviço.

Agentes do quartel do Corpo de Bombeiros do Catete foram acionados e chegaram ao local por volta das 18h40. Eles socorrerem o segurança no Hospital Souza Aguiar, no Centro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, João tem o quadro de saúde estável.

PMs do do 2º BPM (Botafogo) também foram acionados e quando chegaram ao local foram informados do crime através de testemunhas.

Procurada pelo DIA, a Vale disse que o vigilante é contratado da empresa G4S, que atua na segurança da companhia.



"A Vale está prestando assistência e acompanhando o caso", a companhia reforçou, em nota.

O caso foi registrado na 9ª DP (Catete).