Turista argentino morre afogado na Praia da Barra

Rio - Um turista argentino morreu afogado, na manhã desta terça-feira, na Praia da Barra da Tijuca. Diego Arnaldo, de 37 anos, se afogou entre os postos 3 e 4 da Orla da Zona Oeste do Rio.

Agentes do Grupamento Marítimo do bairro (2º GMar) foram acionados às 11h15 para socorre-lo. O argentino foi levado em estado grave, com parada respiratória, ao Hospital Lourenço Jorge, ainda na Barra.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Diego já chegou sem vida ao hospital. O corpo dele foi encaminhado ao IML de São Cristóvão ainda ontem.