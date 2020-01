Idosa é baleada durante tentativa de assalto em São Gonçalo

Rio - Uma idosa foi baleada, no final da noite desta terça-feira, durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. Ela, que não teve a identificação revelada, foi atingida na perna, durante a abordagem dos bandidos, que aconteceu no bairro Coelho.

De acordo com testemunhas, a mulher estava de carro com o genro, pela Estrada do Coelho, quando eles foram interceptados por bandidos armados que estavam em outro veículo. O homem teria tentado fugir do local, mas os criminosos atiraram, atingido-a.

A vítima foi socorrida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

PMs do 7º BPM (São Gonçalo) foram chamados e estiveram no Heat. Eles acionaram a 75ª DP (Rio do Ouro), que investiga o caso.

"Diligências estão sendo feitas e a investigação está em andamento", a Polícia Civil disse, em nota.