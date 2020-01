Três pessoas são presas por 'gato de luz' na Zona Norte

Rio - Três pessoas foram presas em flagrante, nesta terça-feira, por furto de energia, na Pavuna, na Zona Norte do Rio. As fraudes foram identificadas por técnicos da Light, durante inspeções na Praça Copérnico, local em que funcionava uma comércio ilegal, após denúncias feitas pelo Disque-denúncia. A operação foi realizada em parceria com a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e a Prefeitura do Rio.



Peritos do Instituto de Criminalistica Carlos Éboli (ICCE) participaram da operação e emitiram um laudo que confirmou a existência de ligações clandestinas conectadas diretamente à rede elétrica da Light para suprir o consumo de barracas de vendas de frutas legumes e verduras. Foram identificadas 42 irregularidades.

Os profissionais da Light identificaram, ao todo, 42 irregularidades no consumo de energia de estabelecimentos comerciais, como um posto de gasolina, uma marcenaria, um salão de beleza e um depósito de gelo, em endereços como a Avenida Pastor Martin Luther king Júnior e a Automóvel Clube. Todas as ligações clandestinas foram desfeitas pela Light.

Desde agosto de 2019, a Light vem reforçando as ações de combate ao furto de energia, com o intuito de melhorar a qualidade do fornecimento nas áreas afetadas. A empresa vem atuando em parceria com o poder público de forma a coibir essa prática, que é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão.