Traficante condenado a 22 anos de prisão está foragido após saída para o Natal

Rio - O traficante Vinicius Pessoa Pedroni, o Guiça, condenado a 22 anos de prisão, está foragido da Justiça após sair no dia 24 de dezembro de 2019, da Penitenciária Esmeraldino Bandeira, em Bangu, na Zona Oeste, para passar o Natal com a família.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Vinicius teria que voltar à prisão no dia 31 do mesmo mês. O criminoso pertencia a quadrilha do traficante Nem da Rocinha, que comandava o tráfico de drogas na comunidade da Zona Sul.



Ainda segundo o TJRJ, a defesa de Vinícius pediu sua liberação em novembro de 2018. O pedido foi negado, mas a 5º Câmara Criminal deferiu o benefício, atendendo a um recurso dos advogados do traficante, em dezembro.

Recompensa

O Disque-Denúncia está oferecendo R$1 mil para quem der informações que levem a prisão do traficante. Os telefones para contato são: (21) 98849-6099 ou 0300-253-1177. O anonimato é garantido.