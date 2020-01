Operação Verão começa nesta quinta-feira no Arpoador

Rio - Começa nesta quinta-feira a Operação Verão da Lei Seca, da Marcha Pela Cidadania e Ordem e do Segurança Presente. Coordenadas pela Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais, as equipes atuarão juntas neste primeiro dia, a partir das 16 horas, na Praia do Arpoador. No local, será montada uma blitz da Operação Lei Seca a fim de fiscalizar motoristas que saem da praia e que possam ter ingerido bebida alcoólica. Enquanto isso, no Parque Garota de Ipanema agentes de educação farão uma grande ação para conscientizar pedestres e banhistas sobre os riscos da mistura de bebida alcoólica e direção.

Na areia da praia, equipes da Marcha atuarão com guarda-vidas identificando crianças com pulseirinhas para facilitar a localização em caso de perda. Eles também farão um trabalho de ordenamento com o apoio da Associação de Barraqueiros Sol e Mar, e prestarão atendimento social às pessoas em situação de rua. Já os policiais militares e agentes civis da Operação Segurança Presente farão uma varredura no local a fim de localizar esconderijos de armas brancas que são usadas por criminosos, além de patrulhar o calçadão e dar mais segurança aos banhistas.



Esta é a sexta edição da Operação Verão da Lei Seca e a primeira do Segurança Presente e da Marcha Pela Cidadania e Ordem. No ano passado, a Lei Seca abordou durante as ações diurnas no verão 23.739 motoristas e destes 1.455 apresentavam sinais de embriaguez, o que representa 6,12% do total de abordados.

As fiscalizações diurnas da Operação Lei Seca vão acontecer todos os dias, até depois do Carnaval, nos principais acessos às praias, cachoeiras e áreas de lazer em todo o estado do Rio de Janeiro. As blitzes noturnas continuarão sendo realizadas normalmente.