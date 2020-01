Vigilância Sanitária interdita supermercado na Zona Norte por falta de higiene

Rio - Um supermercado da Rua General Savaget, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, foi interditado e multado pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Rio, nesta quarta-feira. No local, técnicos da Coordenação de Alimentos constataram uma série de irregularidades, como produtos sem procedência e armazenados de maneira inadequada, pães mantidos em caixas de papelão, resíduos acumulados em lugar inapropriado e lixeiras sem pedal e sem tampa, atraindo insetos e roedores.



Na inspeção realizada após uma denúncia registrada na Central 1746, os fiscais identificaram falta de higiene também nas bancadas, paredes e chão do mercado, e ainda nos armários dos funcionários, todos eles danificados. A Vigilância Sanitária segue com as inspeções em toda a cidade e reforça a importância da participação da população para denunciar situações como essas e qualquer suspeita de irregularidades.



"É muito importante contarmos com a participação dos consumidores, que estão em todos os lugares todo o tempo e funcionam como fiscais também. Uma das orientações ter atenção redobrada às condições de higiene dos estabelecimentos. E exijam sempre a licença sanitária, que deve estar visível ao público", alerta o médico-veterinário Flávio Rogério , da Coordenação de Alimentos da Vigilância.