Corregedoria do Detro investiga abordagem na Ilha do Governador

Rio - A corregedoria do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Detro) abriu uma investigação para apurar os detalhes de uma abordagem feita por agentes do Detro e um adido da Polícia Militar na Avenida Horácio Macedo, na Ilha do Governador, na manhã desta terça-feira (14). Imagens que circulam pelas redes sociais mostram um motorista anunciando que está sendo preso após supostamente fazer transporte irregular de passageiros.

"Eu estava sendo preso porque um funcionário falou que ajudou com R$ 10 reais no combustível. Estou sendo preso por transporte irregular porque, a gente trabalhando, o cidadão lá falou que era transporte irregular. O Detro está me prendendo porque o funcionário falou que dava R$ 10 reais de combustível para a gente ir trabalhar", diz o homem nas imagens. Ele não foi identificado.

Em um segundo vídeo divulgado, um agente usando uma camisa de apoio ao Detro dá ordem de prisão e tenta encurralar o homem, que se esquiva repetidas vezes. Procurada, a assessoria do Detro informou, por meio de nota, que o funcionário em questão é um policial militar adido ao órgão e que as imagens foram encaminhadas para a corregedoria, que está ouvindo as partes envolvidas.

Procurada, a Polícia Militar não respondeu aos questionamentos e não informou se homem abordado pelos agentes foi detido. A corporação também não informou se a atitude do militar envolvido na ação é passível de punição.

Confira a nota na íntegra:

"O Detro informa que o funcionário em questão é um Policial Militar adido ao órgão para auxiliar na segurança das fiscalizações. Os policiais adidos utilizam um uniforme com a devida identificação, como pode ser visto nas imagens. É importante ressaltar que os fiscais da autarquia não possuem porte de arma de fogo. De qualquer forma, o vídeo já foi encaminhado para a Corregedoria do Detro, que está ouvindo as partes envolvidas no caso. A ocorrência aconteceu, na manhã desta terça-feira (14/01), na Avenida Horácio Macedo, na Ilha do Governador".